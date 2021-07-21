Минздрав планирует вернуть самоизоляцию при въезде в Украину для невакцинированных граждан, - Ляшко
Министерство здравоохранения будет предлагать правительству более жесткие правила пересечения границы для невакцинированных людей
Об этом заявил министр Виктор Ляшко в эфире Украинского радио, сообщает Укринформ.
"Понимая, что увеличивается количество стран, в которых растет число случаев болезни именно с "Дельта"-штамом, мы будем инициировать рассмотрение постановления, предусматривающего более жесткие правила по пересечению границы невакцинированными людьми. Будем возвращаться к тем нормам, в частности, по самоизоляции и завершению самоизоляции только после проведения тестирования и завершения инкубационного периода", - сказал Ляшко.
Он добавил, что эти требования не будут касаться вакцинированных людей.
Ляшко заявил, что для украинцев рассматривается возможность въезда без самоизоляции после вакцинации одной дозой.
"Мы понимаем, что есть часть купленных путевок, есть незапланированные командировки. Человек в экстренном порядке вынужден будет ехать за пределы Украины. В таком случае человек не успеет пройти полный курс прививок, поэтому для украинцев будем позволять без самоизоляции даже с одним прививкой", - отметил Ляшко.
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