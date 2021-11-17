Минздрав планирует усилить карантинные ограничения для "желтой" зоны

Об этом Ляшко сказал на брифинге 17 ноября.



Министр здравоохранения рассказал, что министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине.



Согласно этим изменениям, в "желтой" зоне карантинных ограничений работникам и посетителям заведений предстоит полный курс прививки от коронавируса.

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