Минздрав планирует усилить карантинные ограничения для "желтой" зоны
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в "желтой" зоне планируют ввести требование полной вакцинации для работников и посетителей заведений
Об этом Ляшко сказал на брифинге 17 ноября.
Министр здравоохранения рассказал, что министерство работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине.
Согласно этим изменениям, в "желтой" зоне карантинных ограничений работникам и посетителям заведений предстоит полный курс прививки от коронавируса.
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