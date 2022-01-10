Минздрав планирует сократить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев
Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич сообщила, что Минздрав готовит решение о сокращении срока действия COVID-сертификатов в Украине
Об этом Карчевич сказала в эфире канала 1+1.
"Мы готовим решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - пояснила замминистра.
По словам Карчевич, Минздрав делает это вслед за Европейской комиссией, которая в декабре 2021 года решила сократить срок действия COVID-сертификатов. Согласно этому решению с 1 февраля 2022 года в 27 странах Европы "зеленый" сертификат о вакцинации, свидетельствующий о двух дозах прививки от коронавируса, будет действовать не 365 дней, а 270 - то есть, девять месяцев.
- Напомним, 6 декабря 2021 г. на территории Украины начали действовать новые правила адаптивного карантина, согласно которым срок действия "желтого" сертификата сократили до 30 дней.
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