Минздрав планирует сократить срок действия COVID-сертификатов до девяти месяцев

Об этом Карчевич сказала в эфире канала 1+1.

"Мы готовим решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", - пояснила замминистра.

По словам Карчевич, Минздрав делает это вслед за Европейской комиссией, которая в декабре 2021 года решила сократить срок действия COVID-сертификатов. Согласно этому решению с 1 февраля 2022 года в 27 странах Европы "зеленый" сертификат о вакцинации, свидетельствующий о двух дозах прививки от коронавируса, будет действовать не 365 дней, а 270 - то есть, девять месяцев.