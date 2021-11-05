Минздрав планирует разрешить людям с фальшивыми COVID-сертификатами вакцинироваться от коронавируса
Министерство здравоохранения планирует ввести так называемую "ковидную амнистию" – разрешить людям с фальшивыми COVID-сертификатами вакцинироваться от коронавируса
Об этом заявил на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина" .
Ляшко объяснил, что по состоянию на сегодняшний день поскольку фальшивый COVID-сертификат при продаже вносят в систему здравоохранения как свидетельство вакцинации, владелец фейковой справки уже не может получить прививку.
"Нам нужно это убрать – мы работаем над этой моделью, как это сделать", – сказал Ляшко.
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По замыслу Минздрава, так называемая "ковидная амнистия" позволит людям с поддельными документами пройти вакцинацию.
- Напомним, в Киеве разоблачили группу медиков, продающих фейковые негативные тесты на COVID-19.
- В Винницкой области по 250 евро продавали поддельные COVID-сертификаты , которые отражались в "Действии", к преступной схеме привлекли медиков.
- Экснардепке Надежды Савченко и ее сестре вручили подозрение из-за использования поддельных COVID-сертификатов .
- Польские пограничники за год обнаружили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины .
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