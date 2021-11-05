Минздрав планирует разрешить людям с фальшивыми COVID-сертификатами вакцинироваться от коронавируса

Об этом заявил на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина" .

Ляшко объяснил, что по состоянию на сегодняшний день поскольку фальшивый COVID-сертификат при продаже вносят в систему здравоохранения как свидетельство вакцинации, владелец фейковой справки уже не может получить прививку.

"Нам нужно это убрать – мы работаем над этой моделью, как это сделать", – сказал Ляшко.



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По замыслу Минздрава, так называемая "ковидная амнистия" позволит людям с поддельными документами пройти вакцинацию.