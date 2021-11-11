Минздрав планирует расширить список профессий для обязательной вакцинации против коронавируса
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав намерен расширить список профессий для обязательной вакцинации. Среди них, в частности, работники медицинских учреждений и органов местного самоуправления
Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 11 ноября.
"Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ для расширения перечня профессий, вакцинация для которых будет обязательна", - отметил министр.
На этот раз речь идет о работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, работниках органов местного самоуправления и работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к коммунальной собственности соответствующих территориальных громад.
- Напомним, с 8 ноября к работе не допускаются невакцинированные педагоги и работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также местных государственных администраций и их структурных подразделений.
- 9 ноября Минздрав расширил перечень профессий для обязательной вакцинации против коронавируса. Сюда вошли работники учреждений, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти, а также работники учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей и реабилитационных учреждений.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.03
Покупка 26.03Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.82Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное