Минздрав планирует расширить список профессий для обязательной вакцинации против коронавируса

Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 11 ноября.



"Сегодня Министерство здравоохранения направляет на общественное обсуждение и согласование с другими министерствами приказ для расширения перечня профессий, вакцинация для которых будет обязательна", - отметил министр.



На этот раз речь идет о работниках учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности, работниках органов местного самоуправления и работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к коммунальной собственности соответствующих территориальных громад.

Напомним, с 8 ноября к работе не допускаются невакцинированные педагоги и работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также местных государственных администраций и их структурных подразделений.

9 ноября Минздрав расширил перечень профессий для обязательной вакцинации против коронавируса. Сюда вошли работники учреждений, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти, а также работники учреждений, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей и реабилитационных учреждений.