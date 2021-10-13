Минздрав планирует расширить перечень профессий для обязательной COVID-вакцинации

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

Речь идет о проекте приказа "Об утверждении Изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам".

Он предусматривает, что обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

Напомним, Минздрав предложил упростить доступ к вакцинации, позволив медсестрам и медбратьям делать прививки без привлечения врача.

- предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей реабилитационных учреждений;- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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