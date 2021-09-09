Минздрав планирует проверять на достоверность справки о прививках у учителей

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в онлайн-интервью 9 сентября.



По словам санврача, по каждой школе собрана дополнительная информация, о количестве персонала и работников, которые уже вакцинировались против COVID-19.



При этом руководство Минздрава сотрудничает с представителями Министерства внутренних дел и Службы безопасности о проверках документов, которые предоставляют работники учебных заведений.



"Безусловно, мы получаем, формально и неформально, справки о медицинских противопоказаниях, а иногда даже поддельные справки, предъявляемые в учебных заведениях. И у нас налажено сотрудничество с МВД и СБУ, чтобы не только проверять эти справки, но фиксировать, что эти справки являются поддельными, и выяснять, где они были приобретены", - сказал Игорь Кузин.



Сейчас за создание и распространение поддельных документов, касающихся санитарных ограничений или противодействия заболеваниям, в Украине установлена уголовная ответственность (статья 325 Уголовного кодекса).



Кузин добавил, что двойная верификация данных была сделана на уровне каждого заведения общего среднего образования, а информацию будут обновлять еженедельно.

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