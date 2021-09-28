Минздрав планирует потратить на COVID-вакцины почти 8 млрд грн до 2024 года, - StateWatch
Министерство здравоохранения за три года планирует потратить на COVID-вакцины 7,8 млрд грн из государственного бюджета
Об этом сообщает общественная организация StateWatch.
Согласно сообщению, в течение следующих трех лет Минздрав планирует потратить 7,8 млрд грн из госбюджета на закупки вакцины от COVID-19.
Отмечается, что министерство предлагает тратить по 2,6 млрд грн ежегодно в течение 2022-2024 годов в рамках общего фонда государственного бюжету. Так, ежегодно планируется за бюджетные средства вакцинировать 4,4 млн человек, или около 13% взрослого населения. За три года планируется закупить 26,4 млн доз вакцины от COVID-19.
В StateWatch отметили, что правительство должно пересмотреть свою коммуникационную кампанию по распространению прививок и адаптировать ее под различные слои населения независимо от возраста.
В организации также напомнили, что в этом году правительство тратило средства а закупку вакцин из бюджета самостоятельно, а также получило несколько партий от международных партнеров.
На сегодня в Украине от COVID-19 полностью вакцинированы 5,4 млн человек, или 16% всего взрослого населения.
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