Минздрав планирует потратить на COVID-вакцины почти 8 млрд грн до 2024 года, - StateWatch

Об этом сообщает общественная организация StateWatch.



Согласно сообщению, в течение следующих трех лет Минздрав планирует потратить 7,8 млрд грн из госбюджета на закупки вакцины от COVID-19.



Отмечается, что министерство предлагает тратить по 2,6 млрд грн ежегодно в течение 2022-2024 годов в рамках общего фонда государственного бюжету. Так, ежегодно планируется за бюджетные средства вакцинировать 4,4 млн человек, или около 13% взрослого населения. За три года планируется закупить 26,4 млн доз вакцины от COVID-19.



В StateWatch отметили, что правительство должно пересмотреть свою коммуникационную кампанию по распространению прививок и адаптировать ее под различные слои населения независимо от возраста.



В организации также напомнили, что в этом году правительство тратило средства а закупку вакцин из бюджета самостоятельно, а также получило несколько партий от международных партнеров.



На сегодня в Украине от COVID-19 полностью вакцинированы 5,4 млн человек, или 16% всего взрослого населения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb