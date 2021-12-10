Минздрав планирует освободить от уголовной ответственности владельцев фейковых COVID-сертификатов

Об этом на брифинге 10 декабря заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



"Люди, которые подверглись ководному мошенничеству и купили поддельные документы, на сегодняшний день попали в сложную ситуацию. С одной стороны - невакцинированные лица находятся в зоне повышенного риска, с другой - они не могут себя защитить, потому что, приобретя поддельный документ, лишили себя права на прививку от COVID-19.В электронной системе здравоохранения уже есть отметка об иммунизации, но ложная", - сказал он.



По словам Ляшко, были случаи, когда человек хотел вакцинироваться, имея поддельный сертификат, но медработники вынуждены отказывать таким гражданам.



"Мы хотим урегулировать эту ситуацию и освободить от уголовной ответственности лиц, купивших поддельный COVID-документ. Правда, во избежание наказания к этим людям выдвигается принципиальное условие - они должны добровольно признаться в совершенном и активно содействовать в раскрытии правонарушения", - уточнил министр.



Он объяснил, что человек, имеющий фальшивый документ о вакцинации, но желающий сделать прививку от COVID-19, должен обратиться к своему семейному врачу или медработнику в пункте вакцинации, а тот вызывает правоохранителей, и они фиксируют наличие поддельного сертификата, который сразу изымают для проведение экспертизы.



Ляшко отметил, что правоохранители открывают уголовное производство, в котором владелец фейкового СOVID-сертификата становится его участником.



"Как участник уголовного производства лицо должно давать свидетельства об источнике получения им поддельного СOVID-документа, а также своим поведением всячески способствовать в раскрытии преступления", - подчеркнул глава Минздрава.



Статус участника уголовного производства с человека снимает суд. Однако освобождение от ответственности не коснется организаторов и участников подобных преступлений.



Ляшко добавил, что нардепы рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок", предусматривающий уголовную ответственность за подделку документов о профилактических прививках.



Согласно норме законопроекта, владельцы фальшивых справок о прививках от особо опасных инфекционных болезней избегнут наказания, если добровольно признаются в правонарушении.



"В настоящее время законопроект готовится ко второму чтению. Согласно изготовлению и продаже поддельных документов, касающихся проведения профилактических прививок, будет наступать ответственность в виде штрафа до 170 тысяч гривен или лишения свободы до 3-х лет", - уточнил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9 декабря 45,2% взрослого населения Украины получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19, а 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

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