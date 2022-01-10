Минздрав планирует направить в деревни около 800 бригад для вакцинации

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Во время совещания Кабинета Министров был поднят вопрос поощрения сельского населения к вакцинации.



Минздрав, со своей стороны, планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам.



Отмечается, что это обеспечит доступ к вакцинации.

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