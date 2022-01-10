Минздрав планирует направить в деревни около 800 бригад для вакцинации
Министерство здравоохранения планирует поощрять вакцинацию жителей сел
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Во время совещания Кабинета Министров был поднят вопрос поощрения сельского населения к вакцинации.
Минздрав, со своей стороны, планирует организовать работу около 800 мобильных бригад, которые будут передвигаться по селам.
Отмечается, что это обеспечит доступ к вакцинации.
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