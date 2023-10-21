Минздрав Палестины заявил, что количество погибших в Газе возросло до 4385

Об этом пишет Al Arabiya.

Отмечается, что в Газе погибли по меньшей мере 4358 человек, в том числе 1756 - дети. Среди погибших – 37 медицинских работников, семь больниц не работают.

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В министерстве также добавили, что еще 13 561 человек получил ранения разной степени тяжести.