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Минздрав Палестины заявил, что количество погибших в Газе возросло до 4385

21 октября, 2023 суббота
15:30
Мир

Подконтрольное группировке ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины заявило, что 4358 человек погибли в результате боевых действий в Газе

Об этом пишет Al Arabiya.

Отмечается, что в Газе погибли по меньшей мере 4358 человек, в том числе 1756 - дети. Среди погибших – 37 медицинских работников, семь больниц не работают.

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В министерстве также добавили, что еще 13 561 человек получил ранения разной степени  тяжести.

  • Армия обороны Израиля заявляет, что террористическая организация ХАМАС удерживает в заложниках 210 человек. Они находятся в Газе.
Израиль
Палестина
Ближний восток.
Военные новости
Война в Израиле
Хамас
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