Об этом сообщили в telegram Министерства здравоохранения Украины.

Во время оккупации города большинство аптек прекратили работу, однако возобновят работу после разминирования территорий. Уже с 14 ноября херсонцы смогут бесплатно получить по этим адресам необходимые лекарственные средства.

Где можно получить гуманитарное лекарство:

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского

Поликлиника №1 – ул. Крымская, 138;

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных

Поликлиника №1 – ул. Комарова, 2;

Поликлиника №2 – ул. Строителей, 20;

Поликлиника №3 – проезд Береговой, 3;

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша

Поликлиника № 1 – пр. Ушакова, 21;

Поликлиника №2 – ул. Тираспольская, 62;

Поликлиника № 3 – пр. 200-летия Херсона, 25;

Детская поликлиника №2 – ул. Циолковского, 52.

Экстренная медицинская помощь:

Областной территориальный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф – ул. О. Гончара, 6;

станция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148;

подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Преображенская, 48;

подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Старый УкрНИИЗС, 1;

подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Ладычука, 148;

подстанция экстренной медицинской помощи – ул. Первая Полевая, 54

Больницы Херсона, работающие круглосуточно:

Херсонская областная клиническая больница – проспект Ушакова, 67, приемное отделение;

Херсонская детская областная клиническая больница – ул. Украинская, 81, приемное отделение;

Херсонская городская клиническая больница им. А. С. Лучанского – ул. Крымская, 138, приемное отделение;

Херсонская городская клиническая больница им. А. и О. Тропиных – ул. Комарова, 2, приемное отделение;

Херсонская городская клиническая больница им. Е. Е.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приемное отделение;

Кроме того сообщается, что с 15 ноября на площади Свободы (ориентировочно в 11:00) будут работать представители международной организации "Врачи без границ".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед бегством российские оккупанты уничтожили в Херсоне всю критическую инфраструктуру.

13 ноября стало известно, что в освобожденном Херсоне возобновили мобильную связь.

В течение 13-18 ноября включительно на водных объектах в пределах Херсонской области запрещено пользоваться всеми видами водного транспорта.

13 ноября в Херсоне просят не собираться в людных местах из-за риска минирования.

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