Минздрав опроверг данные КГГА о вакцинации 50% киевлян от коронавируса
В Киеве 23,27% зарегистрированных жителей завершили вакцинацию от COVID-19
Об этом свидетельствуют данные МЗ, передает Интерфакс-Украина .
Одну дозу вакцины получили 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы. Завершили вакцинацию - 23,27% киевлян.
Как уточнили в Минздраве, всего в Киеве по состоянию на 7 сентября сделано 1467324 прививки.
- Напомним, в КГГА заявили, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а прививались двумя дозами 46% от общего количества вакцинированных.
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