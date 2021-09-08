Минздрав опроверг данные КГГА о вакцинации 50% киевлян от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные МЗ, передает Интерфакс-Украина .

Одну дозу вакцины получили 26,4% официально зарегистрированных жителей столицы. Завершили вакцинацию - 23,27% киевлян.

Как уточнили в Минздраве, всего в Киеве по состоянию на 7 сентября сделано 1467324 прививки.

Напомним, в КГГА заявили, что прививки от COVID-19 уже сделали 50% киевлян, а прививались двумя дозами 46% от общего количества вакцинированных.