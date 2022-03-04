Минздрав объяснил, как онкобольные могут получить медицинскую помощь во время войны
Минздрав проинформировал о предоставлении медицинских услуг онкобольным и работе медучреждений в условиях войны
Об этом говорится в фейсбуке министерства.
"Военное состояние в результате нападения РФ осложнило доступ пациентов к необходимым медицинским услугам и лекарственным средствам. Минздрав информирует о предоставлении медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями", - отметили в министерстве.
Медучреждения, заключившие с НСЗУ договоры о медицинском обслуживании по направлению онкологии, продолжают оказывать услуги.
Информацию о режиме работы медучреждения и перечне предоставляемых услуг можно получить по телефону у контактного лица учреждения здравоохранения или в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.
Список больниц и номеров для телефонной связи есть по ссылке https://bit.ly/35LI080 .
Оперативную информацию о работе учреждений здравоохранения и оказании медицинских услуг, в которых нуждаются пациенты с онкозаболеваниями, можно отслеживать на телеграмм-каналах: https://t.me/onkosupportua и https://t.me/athenawomenagainstcancer .
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