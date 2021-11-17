Минздрав обновил стандарт госпитализации пациентов с COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Отныне обязательно госпитализировать будут пациентов старше 60 лет, имеющих коронавирусную болезнь средней степени тяжести.



Ранее пациентов с течением болезни средней тяжести госпитализировали только в том случае, если они имели признаки пневмонии или дыхательной недостаточности (частота дыхательных движений выше нормы, кровохарканье и сатурация ниже 93%).



Также в предыдущем стандарте не было условий относительно возраста.





Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в "желтой" зоне планируют ввести требование полной вакцинации для работников и посетителей заведений.