Минздрав обновил стандарт госпитализации пациентов с COVID-19
Министерство здравоохранения Украины утвердило изменения в Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)"
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отныне обязательно госпитализировать будут пациентов старше 60 лет, имеющих коронавирусную болезнь средней степени тяжести.
Ранее пациентов с течением болезни средней тяжести госпитализировали только в том случае, если они имели признаки пневмонии или дыхательной недостаточности (частота дыхательных движений выше нормы, кровохарканье и сатурация ниже 93%).
Также в предыдущем стандарте не было условий относительно возраста.
- Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в "желтой" зоне планируют ввести требование полной вакцинации для работников и посетителей заведений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.64
-
EUR
Покупка 29.8Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное