Минздрав обнови перечень лекарственных средств, стоимость которых будет возмещаться из бюджета
Министерство здравоохранения утвердило обновленный Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по программе государственных гарантий
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).
"С 1 октября препараты для лечения диабета I типа, несахарного диабета, расстройств поведения, а также эпилепсии будут добавлены в программу "Доступные лекарства". То есть пациенты, которые имеют эти заболевания, смогут получать необходимые лекарства в аптеках бесплатно или с доплатой. Аптекам же стоимость этих лекарств будет компенсировать государство", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида.
Он добавил, что в связи с этим Минздрав обновил реестр лекарств, стоимость которых подлежит возмещению по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
В пресс-службе заметили, что благодаря этому реестру пациент сможет узнать, какое лекарственное средство можно получить бесплатно, а за какое нужно будет доплатить.
В ведомстве также напомнили, что с 1 октября возмещение стоимости добавленных препаратов будет выплачивать единый плательщик - Национальная служба здравоохранения. Препараты будут выписываться и отпускаться по электронному рецепту, что позволит избежать нерационального назначения препаратов и усилить контроль за их отпуском из аптек.
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