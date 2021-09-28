Минздрав обнови перечень лекарственных средств, стоимость которых будет возмещаться из бюджета

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ).



"С 1 октября препараты для лечения диабета I типа, несахарного диабета, расстройств поведения, а также эпилепсии будут добавлены в программу "Доступные лекарства". То есть пациенты, которые имеют эти заболевания, смогут получать необходимые лекарства в аптеках бесплатно или с доплатой. Аптекам же стоимость этих лекарств будет компенсировать государство", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра здравоохранения Александра Комарида.



Он добавил, что в связи с этим Минздрав обновил реестр лекарств, стоимость которых подлежит возмещению по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.



В пресс-службе заметили, что благодаря этому реестру пациент сможет узнать, какое лекарственное средство можно получить бесплатно, а за какое нужно будет доплатить.



В ведомстве также напомнили, что с 1 октября возмещение стоимости добавленных препаратов будет выплачивать единый плательщик - Национальная служба здравоохранения. Препараты будут выписываться и отпускаться по электронному рецепту, что позволит избежать нерационального назначения препаратов и усилить контроль за их отпуском из аптек.

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