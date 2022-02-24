Минздрав обнародовал список адресов, где можно сдать кровь для военных: список
В связи с военной агрессией РФ в учреждениях здравоохранения возросла потребность в стратегических запасах крови, которая может быть использована на нужды раненых
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Если хотите приобщиться к формированию стратегического запаса крови, особенно в тех регионах, которые испытали российскую агрессию, приходите в центры крови", - отметили в пресс-службе.
Адреса и контакты центров крови можно найти на сайте Donor.ua и на сайте ЦОС .
При себе нужно иметь паспорт.
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