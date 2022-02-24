Минздрав обнародовал список адресов, где можно сдать кровь для военных: список

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Если хотите приобщиться к формированию стратегического запаса крови, особенно в тех регионах, которые испытали российскую агрессию, приходите в центры крови", - отметили в пресс-службе.



Адреса и контакты центров крови можно найти на сайте Donor.ua и на сайте ЦОС .



При себе нужно иметь паспорт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb