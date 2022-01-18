Минздрав обнародовал перечень симптомов штамма "Омикрон"

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



"Мировые тенденции свидетельствуют о стремительном распространении нового штамма COVID-19 "Омикрон". Сейчас по нему еще продолжаются исследования, однако уже можно выделить симптомы, наиболее часто встречающиеся у больных, зараженных указанным штаммом", - отметили в министерстве.



В 73% случаев есть насморк, в 67,5% - головная боль, в 63,5% - усталость. Также у 60% больных зафиксировали чихание и боль в горле.



В Минздраве отметили, что нет существенной разницы между симптомами вариантов коронавируса "Омикрон" и "Дельта". Инфицированные штаммом "Дельта", кроме уже перечисленных признаков, имеют кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадку (29,4%), потерю/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.п.



"Несмотря на то, что симптомы "Омикрона" кажутся похожими на простуду, новый штамм также может повлечь за собой длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи", - подчеркнули в Минздраве.



Из-за стремительного распространения этого штамма в опасности те, у кого нет базового курса вакцинации.



"При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот в свою очередь должен дать направление на тестирование на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места скопления людей и соблюдать режим самоизоляции", - добавили в Минздраве.



В министерстве напомнили, что у "Омикрона" меньший инкубационный период, чем у "Дельты. В среднем он длится трое суток.

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