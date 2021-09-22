Минздрав обещает скидки на такси украинцам, которые прививаются от COVID-19: договорились с известным сервисом
Министерство здравоохранения договорилось с сервисом такси Uklon о предоставлении скидок на поездки для украинцев, которые прививались от COVID-19 хотя бы одной дозой
Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.
"Компания Uklon и Минздрава запустили совместную инициативу, чтобы поощрить украинцев пройти вакцинацию от COVID-19. Тем, кто сделает прививки по крайней мере первой дозой антиковидной вакцины, Uklon будет дарить -50% на три поездки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис. Для получения скидки необходимо загрузить его приложение, отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код и авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram. После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении, вводить вручную промокод не требуется.
По информации ведомства, инициатива будет действовать до 31 октября этого года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.8
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное