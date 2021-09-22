Минздрав обещает скидки на такси украинцам, которые прививаются от COVID-19: договорились с известным сервисом

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.



"Компания Uklon и Минздрава запустили совместную инициативу, чтобы поощрить украинцев пройти вакцинацию от COVID-19. Тем, кто сделает прививки по крайней мере первой дозой антиковидной вакцины, Uklon будет дарить -50% на три поездки", - говорится в сообщении.



В пресс-службе объяснили, что воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис. Для получения скидки необходимо загрузить его приложение, отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код и авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram. После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении, вводить вручную промокод не требуется.



По информации ведомства, инициатива будет действовать до 31 октября этого года.

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