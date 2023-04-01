Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Минздрав о новых правилах покупки лекарств: усиления контроля за отпуском препаратов не будет

Минздрав о новых правилах покупки лекарств: усиления контроля за отпуском препаратов не будет

1 апреля, 2023 суббота
15:53
Общество

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что в список отпускаемых препаратов только по рецепту не вносили никаких новых названий. Вместо этого появился только дополнительный сервис - е-рецепт

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телемарафона.

"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, - электронный рецепт. Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года. Никакие новые препараты не попали в рецептурную группу. Не изменилась никакая ситуация по усилению контроля отпуска", - отметил министр.

По его словам, рецептурные препараты в Украине всегда отпускались по рецепту. Однако аптечные сети пользовались тем, что бумажный рецепт не нужно хранить в аптеке. Это позволяло фармацевтам отпускать рецептурные препараты без рецепта.

Кроме того, Ляшко отметил, что украинцы должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность, прозрачность и упрощают жизнь гражданам.

"Есть вопрос довоенного периода, когда у нас была группа рецептурных препаратов, которая должна отпускаться по рецепту врача. Эта рецептурная группа препаратов не менялась Минздравом ни до войны, ни сейчас. На 1 апреля 2022 года мы планировали зайти с электронным рецептом по антибиотикам. Из-за полномасштабного вторжения РФ мы отсрочили введение электронного рецепта как дополнительного сервиса для пациента. При этом электронный рецепт на программу "Доступные лекарства" работает в нашей стране более 3 лет", - сообщил министр.

По словам министра, за это время в Минздраве подготовили электронную базу для введения реестра рецептурных средств в цифровой формат, чтобы можно было запустить по электронному рецепту всю группу рецептурных препаратов.

"И 1 апреля 2023 года нам это удалось, и мы вернулись к системе и сказали людям: теперь вы можете получить и дополнительную рецептурную группу препаратов по электронному рецепту. И этот электронный рецепт еще и упрощает нам жизнь, потому что если у человека хроническая болезнь ...можно связаться с врачом дистанционно и не идти к нему, потому что дистанционно врач имеет право, если есть медицинское средство в электронной системе здравоохранения, выписать рецепт", - сказал министр.

  • В пятницу, 31 марта, жители Львова создали большие очереди во львовские аптеки, причиной тому стало введение электронных рецептов на лекарства.
Здоровье
Украина
Медицина
Читайте также:
Кислиця
31 мартa, 2023 пятница
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
Путін і Сі Цзіньпін у Москві
1 апреля, 2023 суббота
Си Цзиньпин отказался присоединиться к геополитическому конфликту РФ с Западом, - ISW
У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля "Північного потоку-2"
29 мартa, 2023 среда
В Дании установили объект, найденный возле "Северного потока-2"
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
1 апреля
17:17
Обновлено
УПЛ: "Ингулец" победил "Минай", результаты и расписание других матчей 19-го тура
16:39
Twitter опубликовал на Github части исходного кода, отвечающего за рекомендации твитов
16:32
"Манчестер Сити" разбил "Ливерпуль" и приблизился к "Арсеналу" в АПЛ
16:19
Обновлено
Заседание суда над митрополитом Павлом было отложено на понедельник
16:16
На фронте погиб воин Даниил Ляшук (Моджахед)
16:04
Концепция внешней политики РФ: бензоколонка за забором, угрозы и разворот на восток
15:50
Эксклюзив
Рано или поздно официальные КНР и Украина встретятся, - эксперт Юнус
15:46
Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном о войне в Украине
15:29
Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Богуслаева, более 200 граждан и около 400 компаний РФ
15:28
Министр обороны Германии назвал окончательное количество танков Leopard, которые получит Украина
15:18
Испания пылает: на севере страны за день зафиксировали 90 лесных пожаров
15:14
Враг обстрелял Херсон и Херсонщину: есть погибший и раненый
15:06
На фото последствия обстрела Донбасса
За сутки РФ пять раз обстреляла Дружковку: ранен человек
14:53
Обновлено
РФ обстреляла позиции ВСУ на Запорожье более 100 раз, также повреждены 82 дома
14:44
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: один погибший
14:41
Минцифры
В Украине вступил в силу закон об Э-резидентстве
14:40
"Я еще жив": Папу Франциска выписали из больницы
14:33
Промоутер объявил имя следующего соперника Усика
14:24
Периодические дожди: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
14:09
OPINION
Российские пропагандисты презирают Онуфрия и Ко
14:04
Эксклюзив
В России нет адекватной системы противоракетной обороны, - Пионтковский
14:00
В бою под Бахмутом погиб грузинский доброволец Михаил Мазанашвили, - СМИ
13:44
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
13:39
Из окна в больнице Мелитополя выпрыгнул парень, которого задержала "полиция" оккупантов
13:26
МОК осудил решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян и белорусов
13:21
Обновлено
Станция киевского метро "Гидропарк" возобновила работу
13:17
Отключения электричества возможны только в одном регионе, - Минэнерго
13:16
Украина заказала 100 польских БТР Rosomak, - премьер Моравецкий
12:53
СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Павлу и проводит обыск в его резиденции
12:39
Курс валют на 1 апреля: сколько стоят евро и доллар в обменниках
12:29
В Херсонской области умер электромонтер, который накануне подорвался на мине
12:05
OPINION
Мордор круто увеличил расходы на войну
11:55
В Швейцарии два поезда сошли с рельсов из-за урагана, по меньшей мере 15 пострадавших
11:53
Во Львове взорвалась граната: один человек погиб, один – пострадал, - депутат горсовета
11:20
Эксклюзив
Россия дала властям Грузии директиву на публичную казнь Саакашвили, - командир "Грузинского национального Легиона" Мамулашвили
11:18
Утром РФ ударила по Сумщине: зафиксировано 4 прилета
11:07
В США бушуют торнадо: по меньшей мере 5 погибших, десятки ранены
10:56
Увеличилось количество детей, погибших от вооруженной агрессии РФ - в настоящее время их 467
10:45
Россия удерживает в Черном море три ракетоносителя, их залп - до 20 "калибров", - Гуменюк
10:35
Валерий Герасимов
Зимнее наступление Герасимова потерпело провал, - британская разведка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV