Минздрав о новых правилах покупки лекарств: усиления контроля за отпуском препаратов не будет
Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, что в список отпускаемых препаратов только по рецепту не вносили никаких новых названий. Вместо этого появился только дополнительный сервис - е-рецепт
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телемарафона.
"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, - электронный рецепт. Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года. Никакие новые препараты не попали в рецептурную группу. Не изменилась никакая ситуация по усилению контроля отпуска", - отметил министр.
По его словам, рецептурные препараты в Украине всегда отпускались по рецепту. Однако аптечные сети пользовались тем, что бумажный рецепт не нужно хранить в аптеке. Это позволяло фармацевтам отпускать рецептурные препараты без рецепта.
Кроме того, Ляшко отметил, что украинцы должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность, прозрачность и упрощают жизнь гражданам.
"Есть вопрос довоенного периода, когда у нас была группа рецептурных препаратов, которая должна отпускаться по рецепту врача. Эта рецептурная группа препаратов не менялась Минздравом ни до войны, ни сейчас. На 1 апреля 2022 года мы планировали зайти с электронным рецептом по антибиотикам. Из-за полномасштабного вторжения РФ мы отсрочили введение электронного рецепта как дополнительного сервиса для пациента. При этом электронный рецепт на программу "Доступные лекарства" работает в нашей стране более 3 лет", - сообщил министр.
По словам министра, за это время в Минздраве подготовили электронную базу для введения реестра рецептурных средств в цифровой формат, чтобы можно было запустить по электронному рецепту всю группу рецептурных препаратов.
"И 1 апреля 2023 года нам это удалось, и мы вернулись к системе и сказали людям: теперь вы можете получить и дополнительную рецептурную группу препаратов по электронному рецепту. И этот электронный рецепт еще и упрощает нам жизнь, потому что если у человека хроническая болезнь ...можно связаться с врачом дистанционно и не идти к нему, потому что дистанционно врач имеет право, если есть медицинское средство в электронной системе здравоохранения, выписать рецепт", - сказал министр.
- В пятницу, 31 марта, жители Львова создали большие очереди во львовские аптеки, причиной тому стало введение электронных рецептов на лекарства.
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