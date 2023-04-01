Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире телемарафона.

"Мы не изменили правила отпуска препаратов. Мы говорим о том, что мы ввели дополнительный сервис, который сегодня появился, - электронный рецепт. Все остальные правила отпуска, контроль, который был в довоенный период, он и остается сегодня такой, как и был до 24 февраля 2022 года. Никакие новые препараты не попали в рецептурную группу. Не изменилась никакая ситуация по усилению контроля отпуска", - отметил министр.

По его словам, рецептурные препараты в Украине всегда отпускались по рецепту. Однако аптечные сети пользовались тем, что бумажный рецепт не нужно хранить в аптеке. Это позволяло фармацевтам отпускать рецептурные препараты без рецепта.

Кроме того, Ляшко отметил, что украинцы должны привыкать к цифровым сервисам, которые показывают прогрессивность, прозрачность и упрощают жизнь гражданам.

"Есть вопрос довоенного периода, когда у нас была группа рецептурных препаратов, которая должна отпускаться по рецепту врача. Эта рецептурная группа препаратов не менялась Минздравом ни до войны, ни сейчас. На 1 апреля 2022 года мы планировали зайти с электронным рецептом по антибиотикам. Из-за полномасштабного вторжения РФ мы отсрочили введение электронного рецепта как дополнительного сервиса для пациента. При этом электронный рецепт на программу "Доступные лекарства" работает в нашей стране более 3 лет", - сообщил министр.

По словам министра, за это время в Минздраве подготовили электронную базу для введения реестра рецептурных средств в цифровой формат, чтобы можно было запустить по электронному рецепту всю группу рецептурных препаратов.

"И 1 апреля 2023 года нам это удалось, и мы вернулись к системе и сказали людям: теперь вы можете получить и дополнительную рецептурную группу препаратов по электронному рецепту. И этот электронный рецепт еще и упрощает нам жизнь, потому что если у человека хроническая болезнь ...можно связаться с врачом дистанционно и не идти к нему, потому что дистанционно врач имеет право, если есть медицинское средство в электронной системе здравоохранения, выписать рецепт", - сказал министр.