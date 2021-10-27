Минздрав: Новую партию лекарства против коронавируса начали доставлять в украинские регионы

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения распределило в регионы лекарственное средство "БИОВЕН (Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения 10 г (10%) по 100 мл)", - говорится в сообщении.

Препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.

Так, с 27 октября начался развоз лекарственного средства в регионы:

27 октября первую партию направили в Киев и Киевскую область;

28 октября лекарство направят в Волынскую и Ривненскую области;

3 ноября – в остальные регионы Украины.

Отмечается, что в целом планируется развезти по регионам 7 557 флаконов, что должно покрыть 100% потребностей медучреждений.

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