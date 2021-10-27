Минздрав: Новую партию лекарства против коронавируса начали доставлять в украинские регионы
Министерство здравоохранения распределило по областям Украины и начало доставлять лекарственное средство "Биовен" для лечения коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Министерство здравоохранения распределило в регионы лекарственное средство "БИОВЕН (Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения 10 г (10%) по 100 мл)", - говорится в сообщении.
Препарат будет применяться для лечения пациентов с острой респираторной болезнью COVID-19, которые находятся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения.
Так, с 27 октября начался развоз лекарственного средства в регионы:
- 27 октября первую партию направили в Киев и Киевскую область;
- 28 октября лекарство направят в Волынскую и Ривненскую области;
- 3 ноября – в остальные регионы Украины.
Отмечается, что в целом планируется развезти по регионам 7 557 флаконов, что должно покрыть 100% потребностей медучреждений.
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