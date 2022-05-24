Минздрав низко оценивает шансы распространения в Украине обезьяньей оспы
Министерство здравоохранения считает низкими шансы распространения обезьяньей оспы на территории Украины, поскольку через нее не пролегает транзит в страны Африки
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.
"Шансы распространения по территории Украины обезьяньей оспы очень малы. Украина не является страной для транзита в страны Африки, попадание вируса в Украину достаточно маловероятно, учитывая, что сейчас туристических маршрутов не много и путь передачи вируса не так прост, как при коронавирусе", - сказал он.
По данным Минздрава, в мире подтверждено 187 случаев этого заболевания, по каждому подозрительному случаю ЕС проводит расследование.
По словам Кузина, отечественные эпидемиологи держат контакт с коллегами из ЕС, а система здравоохранения получили указания по диагностике этого заболевания.
В Минздраве говорят, что мониторят ситуацию и готовы к разным сценариям.
”По состоянию на сегодняшний день случаев заболевания в Украине нет”, - отметил главный санврач.
- Напомним, Бельгия первой в Европе внедрила обязательный карантин для больных обезьяньей оспой.
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