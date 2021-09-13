Минздрав назвал причину массового отравления школьников в Хмельницком

Об этом сообщает Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины.

"По состоянию на 13 сентября вспышка расшифрована - установлен источник возбудителя инфекции (у 4 работников персонала пищеблока из зева/носа и кала выделен золотистый стафилококк)", - говорится в сообщении.

Отмечается, в трех блюдах из 12 взятых образцов был обнаружен золотистый стафилококк. Также бактерия была зафиксирована и в 27 из 60 образцов смывов.

Сейчас из отравившихся 15 человек лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, 1 взрослый) и 78 - амбулаторно.

Напомним, 7 сентября на Хмельнитчине во время мониторинга информационного пространства полицейские обнаружили публикацию о пищевом отравлении учеников одной из школ.

По факту массового отравления открыли производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 9 сентября было зарегистрировано 85 случаев пищевого отравления.

Так 11 сентября было известно о 93 госпитализированнных.

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