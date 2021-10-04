Минздрав назвал критерии для госпитализации больных коронавирусом

Об этом сообщили в пресс-службе МЗ.

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь различное протекание: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных, - говорится в сообщении.

Как отмечается, больным коронавирус может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:

Боль в грудной клетке

Тяжесть дыхания, одышка в покое, признаки дыхательной недостаточности

Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр

Нарушение сознания

Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

В Минздраве отметили, что решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.

В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

За сутки 3 октября в Украине зафиксирован 482 1 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них детей - 448, медработников - 50).

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