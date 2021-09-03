Минздрав назвал количество случаев штамма коронавируса "Дельта" в Украине

Об этом министерство сообщило в комментарии Радио Свобода.

"По состоянию на 31 августа 2021 года выявлено 855 подтвержденных случаев коронавируса Дельта-штамма, - говорится в сообщении.

При этом 26 случаев подтвердили методом секвенирования, а 829 обнаружили с помощью таргетной полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Больше всего случаев штамма "Дельта" зафиксировано в пяти областях: Черновицкой (68), Одесской (61), Ривненской (60), Ивано-Франковской (58) и Тернопольской (52).

В Волынской, Киевской и Донецкой областях - по 47 случаев. В Харьковской области - 45, немного меньше в Винницкой и Луганской областях - по 43, в Житомирской и Хмельницкой областях - по 39.

При этом в Закарпатской области выявлено 37 случаев, на шесть случаев меньше в Полтавской. В Черниговской - 25 и на случай меньше во Львовской области (24). Почти одинаковое количество случаев - в городе Киеве (21), Черкасской (20) и Кировоградской (18) областях.

В Минздраве добавили, что наименьшее количество случаев Дельта-штамма зафиксировано в Запорожской (11), Сумской (10), Николаевской (4), Днепропетровской (3) и Херсонской (2) областях.

2 сентября в Украине зафиксировано 2 693 новых случаев коронавируса.

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