Минздрав намерен урегулировать деятельность косметологов

Об этом пишет Интерфакс-Украина .



По словам директора Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава Игоря Слонецкого, пока нет перечня косметологических медицинских услуг и стандартов их предоставления, а также лечения осложнений и подготовки квалифицированных кадров.



"Невозможно определить, какие услуги вправе предоставлять косметолог, а какие требуют поучения лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике", - цитирует агентство слова Слонецкого.



Поэтому, по информации ИФ, Минздрав намерен разработать порядок предоставления косметологических услуг и перечень таких услуг, которые могут оказывать исключительно медицинские работники.

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