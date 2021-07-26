Минздрав намерен урегулировать деятельность косметологов
Министерство здравоохранения (МЗ) намерено разработать порядок предоставления косметологических услуг, а также определить перечень таких услуг, которые могут предоставляться исключительно медицинскими работниками.
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
По словам директора Департамента контроля качества оказания медицинской помощи Минздрава Игоря Слонецкого, пока нет перечня косметологических медицинских услуг и стандартов их предоставления, а также лечения осложнений и подготовки квалифицированных кадров.
"Невозможно определить, какие услуги вправе предоставлять косметолог, а какие требуют поучения лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по медицинской практике", - цитирует агентство слова Слонецкого.
Поэтому, по информации ИФ, Минздрав намерен разработать порядок предоставления косметологических услуг и перечень таких услуг, которые могут оказывать исключительно медицинские работники.
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