Минздрав Казахстана: в результате протестов в стране пострадали более тысячи человек

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минздрав Казахстана.



"В результате протестов в республике Казахстан пострадавших уже более тысячи человек, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации", - сказала Гиниат в эфире государственного телеканала "Хабар-24".



Она добавила, что митингующие нападают на врачей и медработников.



"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - призвала она.

Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .

Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией , в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.

Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил , что российские военные уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.