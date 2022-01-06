Минздрав Казахстана: в результате протестов в стране пострадали более тысячи человек
Первая заместитель главы Минздрава республики Ажар Гиниат заявила, что в результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Минздрав Казахстана.
"В результате протестов в республике Казахстан пострадавших уже более тысячи человек, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации", - сказала Гиниат в эфире государственного телеканала "Хабар-24".
Она добавила, что митингующие нападают на врачей и медработников.
"Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой помощи могли своевременно доехать до пострадавших", - призвала она.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку .
- Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работает мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- Администрация столицы Казахстана Нур-Султана оцеплена полицией , в Алматы вооруженные протестующие громят резиденцию президента, а аэропорт в Актау остановил работу на фоне протестов.
- Сообщается о первой жертве среди протестующих, а США закрыло консульство в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения .
- Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан.
- 6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ заявил , что российские военные уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.37
Покупка 27.37Продажа 27.64
-
EUR
Покупка 30.77Продажа 31.23
- Актуальное
- Важное