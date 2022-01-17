Минздрав Канады одобрил применение таблеток против коронавируса от Pfizer
Министерство здравоохранения Канады одобрило применение таблеток от коронавируса компании Pfizer для лечения легкой и средней формы заболевания
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в ведомстве, одобрены таблетки против коронавируса Paxlovid. Лекарство содержит два препарата: нирматрелвир и ритонавир.
Уточняется, что таблетки рекомендуется применять для лечения взрослых с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, которые подвержены высокому риску прогрессирования инфекции. Нирматрелвир, уточнили в министерстве, – это активный ингредиент таблетки, блокирующий размножение вируса.
Paxlovid можно принимать не только в медучреждении, но и дома. Его следует использовать как можно скорее после постановки диагноза коронавируса и в течение пяти дней после появления симптомов. Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать внутрь в одно и то же время два раза в день в течение пяти дней.
Заявку от Pfizer на одобрение таблеток от коронавируса Минздрава Канады получило 1 декабря 2021 года. Процедура одобрения проходила в ускоренном режиме.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.05
Покупка 28.05Продажа 28.36
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.38
- Актуальное
- Важное