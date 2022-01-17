Минздрав Канады одобрил применение таблеток против коронавируса от Pfizer

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как уточнили в ведомстве, одобрены таблетки против коронавируса Paxlovid. Лекарство содержит два препарата: нирматрелвир и ритонавир.



Уточняется, что таблетки рекомендуется применять для лечения взрослых с COVID-19 легкой и средней степени тяжести, которые подвержены высокому риску прогрессирования инфекции. Нирматрелвир, уточнили в министерстве, – это активный ингредиент таблетки, блокирующий размножение вируса.



Paxlovid можно принимать не только в медучреждении, но и дома. Его следует использовать как можно скорее после постановки диагноза коронавируса и в течение пяти дней после появления симптомов. Лечение состоит из двух таблеток нирматрелвира и одной таблетки ритонавира, которые необходимо принимать внутрь в одно и то же время два раза в день в течение пяти дней.



Заявку от Pfizer на одобрение таблеток от коронавируса Минздрава Канады получило 1 декабря 2021 года. Процедура одобрения проходила в ускоренном режиме.

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