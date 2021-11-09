Минздрав использовал 8,5 млрд грн из госбюджета на закупку COVID-вакцин, - StateWatch

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.



Согласно сообщению, Минздрав потратил 8,5 млрд грн из предусмотренных 10,5 млрд грн по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Следовательно, в настоящее время израсходовано 81% средств, предусмотренных на вакцинацию населения.



Отмечается, что в сумму программы входят 9,1 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета и 1,4 млрд. грн. средств из специального фонда.



Согласно показателям паспорта бюджетной программы вакцинации населения от COVID-19, всего до конца года двумя дозами вакцины должно быть привито 18,9 млн человек. Общее количество доз вакцины, которую планировалось закупить – около 37,9 млн.



Кроме вакцины средства программы предусмотрены также на закупку 1,67 млн единиц растворителя для введения 10 млн доз вакцины; 29,3 млн инъекционных шприцев, а также около 653 тыс. контейнеров для утилизации медицинских отходов.



Эксперты отметили, что, по оперативным данным Совета национальной безопасности и обороны на 8 ноября 2021 года было закуплено 27,8 млн доз вакцины. Из них 19,8 млн – за средства госбюджета, а 8 млн – за средства международных партнеров (программа COVAX).



Отметим, по состоянию на 9 ноября количество вакцинированных двумя дозами в Украине составляет около 8 млн. человек, а одной - около 11,4 млн человек.

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