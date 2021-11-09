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Минздрав использовал 8,5 млрд грн из госбюджета на закупку COVID-вакцин, - StateWatch

9 ноября, 2021 вторник
10:51
Экономика вакцина

Министерство здравоохранения потратило 8,5 млрд грн на вакцинацию населения от COVID-19 из предусмотренных 10,5 млрд грн

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch.

Согласно сообщению, Минздрав потратил 8,5 млрд грн из предусмотренных 10,5 млрд грн по бюджетной программе "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Следовательно, в настоящее время израсходовано 81% средств, предусмотренных на вакцинацию населения.

Отмечается, что в сумму программы входят 9,1 млрд грн средств общего фонда государственного бюджета и 1,4 млрд. грн. средств из специального фонда.

Согласно показателям паспорта бюджетной программы вакцинации населения от COVID-19, всего до конца года двумя дозами вакцины должно быть привито 18,9 млн человек. Общее количество доз вакцины, которую планировалось закупить – около 37,9 млн.

Кроме вакцины средства программы предусмотрены также на закупку 1,67 млн единиц растворителя для введения 10 млн доз вакцины; 29,3 млн инъекционных шприцев, а также около 653 тыс. контейнеров для утилизации медицинских отходов.

Эксперты отметили, что, по оперативным данным Совета национальной безопасности и обороны на 8 ноября 2021 года было закуплено 27,8 млн доз вакцины. Из них 19,8 млн – за средства госбюджета, а 8 млн – за средства международных партнеров (программа COVAX).

Отметим, по состоянию на 9 ноября количество вакцинированных двумя дозами в Украине составляет около 8 млн. человек, а одной - около 11,4 млн человек.

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Коронавирус
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