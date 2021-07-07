Минздрав инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer
Министерство здравоохранения инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, Минздрав инициировал служебное расследование по факту возможной продажи вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BinNTech в одной из частных больниц Киева.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, государство гарантирует защиту от коронавирусной инфекции всем желающим, но из-за дефицита вакцин во всем мире предоставляет доступ к иммунизации постепенно.
"Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза", - цитирует пресс-служба слова Ляшко.
Министр добавил, что Минздрав наращивает инфраструктуру и привлекает частные учреждения и врачей-ФЛП. Они могут сформировать пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинировать граждан в разных регионах Украины, залючив контракты с Национальной службой здоровья Украины - НСЗУ. В соответствии с этим они получают те или иные вакцины для работы.
Отмечается, что вакцина Covishield и SKBio производства AstraZeneca, а также CoronaVac от Sinovac Biontech доступна в пунктах прививок и центрах массовой вакцинации. Их также используют мобильные бригады для прививок определенных групп риска и работников критической инфраструктуры. Вакцина Comirnaty/Pfizer-BionNTech доступна для иммунизации только силами мобильных бригад, нею также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре МЗ.
"К вакцинации сейчас приковано много внимания, но мы все равно получили сообщения о возможных злоупотреблениях с вакцинами. Спасибо СМИ за бдительность и информирование. Мы сразу же отреагировали и начали разбираться в ситуации", - добавил Ляшко.
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