Минздрав инициирует отстранение руководителей и аннулирование лицензий медучреждений за подделку COVID-документов
Министерство здравоохранения инициирует отстранение руководителей медицинских учреждений, где подделывают COVID-сертификаты
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.
"Министерство здравоохранения со своей стороны будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы будем официально направлять представления владельцам учреждений здравоохранения с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей к деяниям своих подчиненных ", - сказал Ляшко.
Он добавил, что в случае повторного нарушения МЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и расторжение договора между учреждением и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
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