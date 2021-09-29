Минздрав инициирует отстранение руководителей и аннулирование лицензий медучреждений за подделку COVID-документов

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Министерство здравоохранения со своей стороны будет инициировать отстранение руководителей учреждений здравоохранения, где подделывают свидетельства о проведении вакцинации. Мы будем официально направлять представления владельцам учреждений здравоохранения с просьбой отстранить от работы руководителя этого заведения на время проведения следствия и установления причастности самих руководителей к деяниям своих подчиненных ", - сказал Ляшко.



Он добавил, что в случае повторного нарушения МЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и расторжение договора между учреждением и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

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