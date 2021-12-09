Минздрав инициирует отстранение руководителей больниц, где продавали COVID-документы

Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 9 декабря.



"Регулярно правоохранители сообщают о разоблачении злоумышленников, которые изготавливают документы о прививках. Только вчера в Донецкой области разоблачили две такие группы. Обидно констатировать, но речь идет также о причастности медицинских работников", - сказал он.



Замминистра добавил, что министерство инициирует отстранение руководителей тех медицинских учреждений, сотрудники которых были привлечены к продаже документов о вакцинации.



"А всем, кто приобрел фальшивые документы, хочу сказать, что они покупают не справку, а риск госпитализации или смерти в результате коронавируса", - резюмировал Кузин.

Напомним, 30 ноября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Минздрав работает над внедрением QR-кодов на всех бумажных COVID-документах.

9 декабря в Украине расширили требования к организациям, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. Так, в перечне теперь работники социальной сферы, Укрпочты, Укрзализныци.