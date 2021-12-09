Минздрав инициирует отстранение руководителей больниц, где продавали COVID-документы
Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что Минздрав инициирует отстранение руководителей медучреждений, где сотрудники привлекались к продаже COVID-документов
Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 9 декабря.
"Регулярно правоохранители сообщают о разоблачении злоумышленников, которые изготавливают документы о прививках. Только вчера в Донецкой области разоблачили две такие группы. Обидно констатировать, но речь идет также о причастности медицинских работников", - сказал он.
Замминистра добавил, что министерство инициирует отстранение руководителей тех медицинских учреждений, сотрудники которых были привлечены к продаже документов о вакцинации.
"А всем, кто приобрел фальшивые документы, хочу сказать, что они покупают не справку, а риск госпитализации или смерти в результате коронавируса", - резюмировал Кузин.
- Напомним, 30 ноября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Минздрав работает над внедрением QR-кодов на всех бумажных COVID-документах.
- 9 декабря в Украине расширили требования к организациям, сотрудники которых должны обязательно вакцинироваться от коронавируса. Так, в перечне теперь работники социальной сферы, Укрпочты, Укрзализныци.
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