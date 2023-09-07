Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам, сообщает РБК-Украина.

"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно пригодных", - рассказал министр.

По его словам, правоохранители уже открыли большое количество уголовных дел.

Ляшко уточнил, что будут проверять ВВК, где выявили проблемы, и медучреждения, в которых принимали большой процент решений о непригодности.

Чиновник рассказал, что недавние изменения критериев пригодности к военной службе приведут к тому, что "человек был непригоден, а стал пригодным".

"Все изменения принадлежат к категории "непригодны в мирное время, ограниченно пригодны в военное", - добавил Ляшко.