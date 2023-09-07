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Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных

7 сентября, 2023 четверг
21:18
Война с Россией

Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранителями проверят решения военно-врачебных комиссий по ограниченной пригодности к военной службе, выданные после начала полномасштабной войны

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам, сообщает РБК-Украина.

"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно пригодных", - рассказал министр.

По его словам, правоохранители уже открыли большое количество уголовных дел.

Ляшко уточнил, что будут проверять ВВК, где выявили проблемы, и медучреждения, в которых принимали большой процент решений о непригодности.

Чиновник рассказал, что недавние изменения критериев пригодности к военной службе приведут к тому, что "человек был непригоден, а стал пригодным".

"Все изменения принадлежат к категории "непригодны в мирное время, ограниченно пригодны в военное", - добавил Ляшко.

  • Новый министр обороны Украины Рустем Умеров первыми шагами в новой должности планирует аудит, цифровизацию ВВК и введение военного е-билета.
  • 3 сентября Минобороны утвердило новое расписание болезней для ВВК, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограничено пригодными.
  • 30 августа Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором объявил о проверке системы ВВК по всей стране, в частности, на предмет коррупции и целесообразности принятых решений о непригодности к военной службе.
  • 25 августа правительство приняло существенную реформу для модернизации ВВК, в частности, введение электронного документооборота во время прохождения комиссии.
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