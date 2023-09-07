Минздрав и правоохранители проверят решения ВВК об ограниченной пригодности военных
Министерство здравоохранения Украины совместно с правоохранителями проверят решения военно-врачебных комиссий по ограниченной пригодности к военной службе, выданные после начала полномасштабной войны
Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал журналистам, сообщает РБК-Украина.
"Совместно с правоохранительными органами работаем над тем, чтобы проверить определенные категории людей, которым был предоставлен статус ограниченно пригодных", - рассказал министр.
По его словам, правоохранители уже открыли большое количество уголовных дел.
Ляшко уточнил, что будут проверять ВВК, где выявили проблемы, и медучреждения, в которых принимали большой процент решений о непригодности.
Чиновник рассказал, что недавние изменения критериев пригодности к военной службе приведут к тому, что "человек был непригоден, а стал пригодным".
"Все изменения принадлежат к категории "непригодны в мирное время, ограниченно пригодны в военное", - добавил Ляшко.
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