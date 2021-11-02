Минздрав и Минцифры планируют запуск электронных COVID-сертификатов о выздоровлении

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич сообщила об этом на совместном брифинге Министерства здравоохранения и Министерства цифровой трансформации, который транслировало Еспресо.TV.



"В ближайшее время планируем вместе с министерством цифровой трансформации ввести получение цифровых COVID-сертификатов для людей, получивших одну или две дозы вакцины за рубежом. Также на следующей неделе планируем запуск сертификата о выздоровлении. Важно отметить, что такой сертификат будет генерироваться на основе клинических критериев .Получить сертификат об выздоровлении смогут люди у которых имеется соответствующая медицинская запись о заболевании Covid-19 внесенная врачом в электронную систему здравоохранения", - рассказала Карчевич



Карчевич отметила, что право на генерацию такого сертификата будет наступать на 15 день после внесения врачом медицинской записи в электронную систему. По ее словам, сертификат об выздоровлении от Covid-19 будет действовать 90 дней с момента его активации.



"Очень важно, чтобы пациенты понимали, при каких условиях и клинических критериях они смогли получить сертификат об выздоровлении. Вместе с тем Минздрав, учитывая рекомендации ВОЗ, призывает людей, переболевших Covid-19 вакцинироваться не ранее 28 дней с момента окончания изоляции. Минздрав призывает каждого гражданина Украины пройти курс вакцинации. Поскольку последние данные доказывают, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют большую склонность заболеть повторно, чем те люди, которые вакцинированы", - добавила Карчевич



Напомним, 31 октября министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что процесс генерации covid-сертификатов в приложении и на портале "Дия" теперь можно осуществлять без электронной подписи.

