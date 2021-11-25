Минздрав Грузии: Здоровье Саакашвили улучшилось, он не нуждается в лечении за границей

Об этом сообщает Грузия Online .



Тикаридзе подчеркнула, что состояние здоровья Михеила Саакашвили стало лучше.



"Состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за границей", - сказала она.



По ее словам, диагнозы врачей часто отличаются, и есть медики, которые делают выводы без осмотра пациента.



"У этого пациента есть несколько врачей, которые руководят им непосредственно у его кровати, и для меня гораздо компетентнее будет оценка тех врачей, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента", - сообщила Тикаридзе.

19 ноября сообщалось, что экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили согласился прекратить голодовку и переехать в военный госпиталь города Гори.

20 ноября Михеил Саакашвили прекратил голодовку после перевода из тюремной больницы в военный госпиталь.

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