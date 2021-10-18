Минздрав готовит перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает РБК-Украина .

Он отметил, что сейчас завершается проработка полного перечня постоянных или временных противопоказаний к вакцинации.

"Надеемся, что на этой неделе этот перечень будет уже официально обнародован. Он не будет утверждаться постановлением Кабмина, это будет разъяснение и также будет рекомендовано формат справки для выдачи", - подчеркнул Кузин.

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