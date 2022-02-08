Минздрав: если одновременно заболеть COVID-19 и гриппом - это может привести к появлению пневмонии
В Министерстве здравоохранения заявили о риске получения пневмонии, если заболеть одновременно COVID-19, гриппом или ОРВИ
Об этом 8 февраля на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"В настоящее время в Украине продолжается очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Именно поэтому нужно соблюдать все противоэпидемические правила, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций остается высоким. Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья", - сказал глава Минздрава.
Ляшко добавил, что за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 413 тысяч человек, из которых 40% - дети в возрасте до 17 лет.
Отмечается, что также были выявлены случаи инфицирования вирусами гриппа.
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