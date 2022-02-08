Минздрав: если одновременно заболеть COVID-19 и гриппом - это может привести к появлению пневмонии

Об этом 8 февраля на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



"В настоящее время в Украине продолжается очень высокий уровень интенсивности эпидпроцесса острых респираторных вирусных инфекций. Именно поэтому нужно соблюдать все противоэпидемические правила, ведь риск заболеть COVID-19, гриппом или любыми другими вирусами респираторной группы инфекций остается высоким. Кроме того, есть риск одновременно заболеть COVID-19 и гриппом. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья", - сказал глава Минздрава.



Ляшко добавил, что за прошедшую неделю острыми респираторными вирусными инфекциями заболели более 413 тысяч человек, из которых 40% - дети в возрасте до 17 лет.



Отмечается, что также были выявлены случаи инфицирования вирусами гриппа.

Напомним, что после вакцинации против COVID-19 у человека могут возникнуть симптомы , напоминающие признаки болезни.

Минздрав внес изменения в 722 приказ "Организация предоставления медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)", согласно которым сокращена продолжительность как амбулаторно-поликлинического, так и стационарного лечения.

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