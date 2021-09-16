Минздрав договаривается о производстве мРНК-вакцин от COVID-19
Украина ведет переговоры о производстве вакцин от коронавируса
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью 24 каналу.
"Когда мы говорим о производстве иммунобиологических препаратов - да, сегодня мы видим, что уже есть определенные результаты локализации производства от компании "Лекхим" в Харькове", - считает он.
По словам Ляшко, в Минздраве есть договоренности на локализацию других вакцин и идут переговоры по выпуску мРНК-вакцины в Украине.
"До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить", - добавил министр.
- В Харькове АО "Лекхим" планирует начать производство вакцины CoronaVac против коронавируса в 2022 году.
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