Минздрав договаривается о производстве мРНК-вакцин от COVID-19

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью 24 каналу.

"Когда мы говорим о производстве иммунобиологических препаратов - да, сегодня мы видим, что уже есть определенные результаты локализации производства от компании "Лекхим" в Харькове", - считает он.



По словам Ляшко, в Минздраве есть договоренности на локализацию других вакцин и идут переговоры по выпуску мРНК-вакцины в Украине.

"До конца этого года мы будем иметь четкое понимание, как все эти процессы наладить", - добавил министр.

В Харькове АО "Лекхим" планирует начать производство вакцины CoronaVac против коронавируса в 2022 году.