Минздрав: Для больниц Украины сформировали пятидневный запас горючего на случай длительных отключений электроэнергии
Для украинских больниц был сформирован запас горючего альтернативных источников энергоснабжения, в случае продолжительных отключений света его хватит на 5 дней
Об этом сообщил в телемарафоне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Министр отметил, что планы по обеспечению больниц Украины запасом горючего появились еще в сентябре 2022 года, сейчас их реализовали.
"Было принято решение обеспечить в больницах как минимум 5-дневный запас горючего для альтернативных источников энергоснабжения в больницах. Сейчас этот запас сформирован, и мы дальше наращиваем мощности, чтобы еще больше расширить возможности работать больницам в автономном режиме", - сообщил Виктор Ляшко. .
Министр здравоохранения уточнил, что ответственными за поддержание нужного запаса отвечают сформированные оперативные штабы от департаментов здравоохранения облгосадминистраций. А вопрос наличия горючего у Украины решается и руководствуется правительством.
"В частности, есть определенные и ответственные органы, а именно — Минэкономики, которое координирует доставку горючего в Украину. Поэтому в принципе, мы готовы к потенциальному возможному отключению электроэнергии, чтобы пройти этот период без кризисных ситуаций", - подчеркнул он.
В обращении к гражданам глава Минздрава заявил, что даже во время длительных отключений электроэнергии аптеки работают в учреждениях здравоохранения: находящиеся там пункты подключены к дизель-генераторам заведений.
- Напомним, 25 ноября Виктор Ляшко заявил , что в случае блэкаута площади больниц уменьшат: так проще наладить систему отопления.
- 6 декабря Минздрав обнародовал информацию, что безотлагательные операции и госпитализации не будут прекращаться, несмотря на угрозу обесточивания.
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