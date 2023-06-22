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Минздрав дал советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности

22 июня, 2023 четверг
17:08
Общество

Министерство здравоохранения дало советы украинцам, что делать в случае радиационной опасности, которая может возникнуть в результате вероятной аварии на Запорожской АЭС

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Первое правило безопасности в любой чрезвычайной ситуации – сохранять спокойствие. То же касается и ситуаций, которые еще не случились. Паника и страх – это именно то, к чему стремится враг", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что РФ всегда будет представлять угрозу, пока Украина ее не победит, поэтому нужно быть готовыми ко всему. Учитывая это, Минздрав опубликовал инфографику, в которой содержится алгоритм действий в случае ядерной опасности.

В частности, украинцам советуют находиться в укрытии или, по крайней мере, в помещении, а не на открытом воздухе. Лучше, чтобы там не было окон. Следует отключить систему вентиляции. Также Минздрав рекомендует по возможности снять одежду, герметично упаковать ее и принять душ. После этого следует надеть чистую одежду.

Также в ведомстве подчеркнули, что йодная профилактика нужна только в случае произошедшей аварии.

"Йодид калия токсичен для организма и не работает наперед", - добавили в Минздраве.

Фото: пресс-служба Минздрава

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