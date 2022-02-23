Минздрав дал рекомендации, как укомплектовать аптечку на случай чрезвычайной ситуации
Министерство здравоохранения сформировало рекомендации по содержанию набора для первой помощи, чтобы быть готовым к любой чрезвычайной ситуации
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
В случае чрезвычайной ситуации в аптечке для 4 человек должны быть:
- 4 пары нестерильных перчаток;
- атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;
- 5 бинтов марлевых стерильных и нестерильных разных размеров;
- 2 бинтов эластичных разных размеров;
- 2 гидрогелевые противоожоговые повязки/бинты (не менее 10х10 см);
- термоодеяло на полиэтиленовой основе
- термометр (не ртутный и в защитном футляре)
- 2 пакета перевязочных индивидуальных стерильных с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж");
- 2 пленки (клапаны) для проведения искусственной вентиляции легких;
- гипотермический пакет;
- повязка (щиток) на глаз;
- 25 пластырей бактерицидных разных размеров;
- лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см);
- 10 салфеток стерильных марлевых;
- 2 косынки медицинские перевязочные для иммобилизации конечностей;
- гормональная мазь
- антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой);
- 1 упаковка обезболивающего/жаропонижающего средства;
- энтеросорбент;
- 1 упаковка таблеток для обеззараживания воды;
- скотч армированный;
- маркер для нанесения информации водостойкий.
- Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера.
- Гормональная мазь нужна при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом.
- Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода.
- Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики.
- Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача.
- Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях.
- Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее.
- Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия.
- Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача, который вас лечит).
- Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.
- средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством);
- окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана);
- средство для остановки кровотечения механического типа "CAT";
- шину иммобилизационную гибкую ширину 10-11 см, длиной от 90 см;
- назофарингеальный воздуховод с лубрикантом;
- иглу декомпрессионную.
- Напомним, что СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина отслеживает ситуацию на границе с РФ и в случае нового вторжения введет военное положение.
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