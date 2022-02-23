Минздрав дал рекомендации, как укомплектовать аптечку на случай чрезвычайной ситуации

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.



В случае чрезвычайной ситуации в аптечке для 4 человек должны быть:

4 пары нестерильных перчаток;

атравматические ножницы для разрезания одежды или обуви;

5 бинтов марлевых стерильных и нестерильных разных размеров;

2 бинтов эластичных разных размеров;

2 гидрогелевые противоожоговые повязки/бинты (не менее 10х10 см);

термоодеяло на полиэтиленовой основе

термометр (не ртутный и в защитном футляре)

2 пакета перевязочных индивидуальных стерильных с эластичным компрессионным компонентом первой помощи с защитной влагостойкой оболочкой (типа "Израильский бандаж");

2 пленки (клапаны) для проведения искусственной вентиляции легких;

гипотермический пакет;

повязка (щиток) на глаз;

25 пластырей бактерицидных разных размеров;

лейкопластырь на нетканой основе (длиной 3-5 м, шириной 3-5 см);

10 салфеток стерильных марлевых;

2 косынки медицинские перевязочные для иммобилизации конечностей;

гормональная мазь

антисептик (1 на водной основе, 1 спиртовой);

1 упаковка обезболивающего/жаропонижающего средства;

энтеросорбент;

1 упаковка таблеток для обеззараживания воды;

скотч армированный;

маркер для нанесения информации водостойкий.

Перчатки выбирайте нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера. Гормональная мазь нужна при укусах насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающимися зудом. Для обработки ран используйте антисептики с содержанием хлоргексидина биглюконата, водного раствора повидон-йода, октенидина дигидрохлорида. Не используйте спиртовые растворы йода или бриллиантового зеленого, перекись водорода. Для дезинфекции рук используйте спиртовые антисептики. Для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома используйте ибупрофен/парацетамол в соответствии с инструкцией или рекомендациями врача. Для детей предусмотрите наличие обезболивающих/жаропонижающих в суспензии/супозиториях. Энтеросорбенты (активированный уголь, кремния диоксид) используйте при пищевых отравлениях, диарее. Таблетки для обеззараживания воды необходимы для дезинфекции индивидуальных запасов воды из непроверенных источников. Следует использовать препараты с активным веществом – дихлоризоцианурат натрия. Положите в аптечку запас лекарства, которое принимаете на постоянной основе (в соответствии с собственными потребностями и по рекомендации врача, который вас лечит). Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуется принять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

средство для остановки кровотечения химическое (бинт кровоостанавливающий тампонирующий с гемостатическим средством);

окклюзионную торакальную повязку (наклейку) на гелевой основе с клапаном (или без клапана);

средство для остановки кровотечения механического типа "CAT";

шину иммобилизационную гибкую ширину 10-11 см, длиной от 90 см;

назофарингеальный воздуховод с лубрикантом;

иглу декомпрессионную.

Напомним, что СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина отслеживает ситуацию на границе с РФ и в случае нового вторжения введет военное положение.

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Что важно знать при сборке и использовании аптечкиЛюди с необходимыми умениями и навыками могут добавить в аптечку:В Минздраве отметили, что в любой чрезвычайной ситуации следует сохранять спокойствие, но иметь заполненную аптечку наготове.