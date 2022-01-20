Минздрав Британии: коронавирус может остаться навсегда, поэтому нужно научиться жить с ним

Об этом пишет Sky News.



"COVID не исчезает. Он будет с нами много лет, возможно, навсегда, и мы должны научиться с этим жить... Я думаю, что мы ведем Европу по пути перехода от пандемии к эндемии, и мы лидируем в том, чтобы показать миру, как можно жить с COVID", - подчеркнул министр.



Он предположил, что вакцинироваться от коронавируса, возможно, придется каждый год.



Саджид Джавид сравнил коронавирус с гриппом, объяснив, что люди научились жить с ним.



"К сожалению, люди также умирают от гриппа. В тяжелый год гриппа вы можете потерять около 20 тыс. жизней, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим много ограничений, чтобы бороться с этим. Мы должны продлевать свою жизнь с умными и пропорциональными "мерами", - подытожил глава Минздрава Великобритании.

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