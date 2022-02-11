Минздрав анонсировал внедрение е-рецепта на наркотические и все рецептурные препараты

Об этом она сообщила на брифинге.



"После запуска е-рецепта на антибиотики на следующих этапах планируется запуск таких рецептов на наркотические и все рецептурные препараты", - сказала Карчевич.



Она напомнила, что с апреля все антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии е-рецепта.

Напомним, с апреля украинцы смогут приобрести антибиотики в аптеках только по е-рецепту.