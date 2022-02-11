Минздрав анонсировал внедрение е-рецепта на наркотические и все рецептурные препараты
Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич заявила, что после внедрения электронного рецепта на антибиотики такой рецепт будет предусмотрен на наркотические и все рецептурные препараты
Об этом она сообщила на брифинге.
"После запуска е-рецепта на антибиотики на следующих этапах планируется запуск таких рецептов на наркотические и все рецептурные препараты", - сказала Карчевич.
Она напомнила, что с апреля все антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии е-рецепта.
- Напомним, с апреля украинцы смогут приобрести антибиотики в аптеках только по е-рецепту.
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