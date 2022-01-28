Минздрав: 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса
В Министерстве здравоохранения считают, что 2022 будет последним годом пандемии COVID-19
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в час вопросов к правительству, передает телеканал Эспрессо.
"Вакцина, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 – это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть COVID-19", - сказал Ляшко.
Он отметил, что появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии.
Министр добавил, что в ближайшие недели Украина выйдет на новый пик заболеваемости COVID-19. Число случаев инфицирования может составлять 40-60 тысяч в сутки, что в 2 раза выше пиковых значений прошедшей волны.
Однако он прогнозирует, что благодаря вакцинации в Украине будет на треть меньше умерших, чем на пике минувшей волны.
Также Глава Минздрава рассказал, какие лекарства закупила Украина для лечения коронавируса.
"Для лечения пациентов в стационарных условиях в больницы уже доставлено более 66 000 флаконов "Ремдиссивира" и более 7 000 флаконов "Тоцилизумаба" - новейших препаратов, которые были закуплены централизованно. Для недопущения ухудшения состояния и перехода с легкой степени тяжести к среднему в первую очередь для пациентов из групп риска, Минздравом подписан договор о поставке 300 000 курсов "Монлупиравира" - препарата для амбулаторного лечения COVID-19, который в прошлую среду был экстерно допущен к медицинскому применению", - уточнил глава Минздрава.
Кроме того, по его словам, уже подписан предварительный договор на поставку 300 000 курсов лечения препаратом "Паксловит" производства Pfizer для амбулаторного лечения.
Он должен прибыть в Украину в течение первого квартала 2022 года.
- Напомним, что НАН дала прогноз по COVID-больным в начале февраля.
- В Украине за сутки зафиксировали рекордные с начала пандемии 34 408 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека.
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