Минздрав: 2022 может стать последним годом пандемии коронавируса

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в час вопросов к правительству, передает телеканал Эспрессо.



"Вакцина, противовирусные препараты прямого действия, менее агрессивные штаммы SARS-CoV-2 – это четкие сигналы, что человечество сможет преодолеть COVID-19", - сказал Ляшко.



Он отметил, что появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии.



Министр добавил, что в ближайшие недели Украина выйдет на новый пик заболеваемости COVID-19. Число случаев инфицирования может составлять 40-60 тысяч в сутки, что в 2 раза выше пиковых значений прошедшей волны.

Однако он прогнозирует, что благодаря вакцинации в Украине будет на треть меньше умерших, чем на пике минувшей волны.



Также Глава Минздрава рассказал, какие лекарства закупила Украина для лечения коронавируса.



"Для лечения пациентов в стационарных условиях в больницы уже доставлено более 66 000 флаконов "Ремдиссивира" и более 7 000 флаконов "Тоцилизумаба" - новейших препаратов, которые были закуплены централизованно. Для недопущения ухудшения состояния и перехода с легкой степени тяжести к среднему в первую очередь для пациентов из групп риска, Минздравом подписан договор о поставке 300 000 курсов "Монлупиравира" - препарата для амбулаторного лечения COVID-19, который в прошлую среду был экстерно допущен к медицинскому применению", - уточнил глава Минздрава.



Кроме того, по его словам, уже подписан предварительный договор на поставку 300 000 курсов лечения препаратом "Паксловит" производства Pfizer для амбулаторного лечения.



​​​ Он должен прибыть в Украину в течение первого квартала 2022 года.

Напомним, что НАН дала прогноз по COVID-больным в начале февраля.

В Украине за сутки зафиксировали рекордные с начала пандемии 34 408 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека.