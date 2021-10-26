Минюст запустил реестр педофилов: насчитывает уже около 200 человек

Об этом говорится на сайте Минюста.

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Пока что реестр работает в тестовом режиме, говорится в сообщении.

Сейчас в этом реестре уже содержатся данные о 171 человеке, который был привлечен к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Реестр наполняется Минюстом вместе с органами прокуратуры и суда.

"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пока нельзя занести в реестр педофилов лица, если в решении суда прямо не предусмотрено это положение.

"Это определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", - добавила в Минюсте.

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