Минюст запустил реестр педофилов: насчитывает уже около 200 человек
В Украине запустили в тестовом режиме реестр педофилов
Об этом говорится на сайте Минюста.
В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Пока что реестр работает в тестовом режиме, говорится в сообщении.
Сейчас в этом реестре уже содержатся данные о 171 человеке, который был привлечен к ответственности и отбывает наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.
Реестр наполняется Минюстом вместе с органами прокуратуры и суда.
"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пока нельзя занести в реестр педофилов лица, если в решении суда прямо не предусмотрено это положение.
"Это определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", - добавила в Минюсте.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.31
Покупка 26.31Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 30.45Продажа 30.83
- Актуальное
- Важное