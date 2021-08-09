Минюст: За годы независимости Украины родилось более 13 млн детей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook.

"13 млн 639 тыс. - именно столько маленьких граждан Украины появилось на свет за эти годы независимости нашего государства. Именно столько рождений детей было зарегистрировано органами государственной регистрации актов гражданского состояния за последние 30 лет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в сервисе мониторинга регистрационных данных украинцев заявили, что рождаемость в Украине за последние 10 лет снизилась на 40%.

В свою очередь, 20 июля в Китае отменили штрафы за рождение третьего ребенка.

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