Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Дерипаска, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину, через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежеловский карьер", ООО "Гуардон Украина", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург" и т.д.

В ведомстве подчеркнули, что компания олигарха осуществляет контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины. Также там напомнили, что ряд стран ввели санкции против Дерипаски.

"Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС относительно взыскания его активов в Украине в доход государства", - подчеркнули в Минюсте.

В середине октября 2022 года Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.

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