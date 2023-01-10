Минюст Украины просит суд взыскать активы российского олигарха Дерипаски
Министерство юстиции просит Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов одного из самых богатых российских олигархов Олега Дерипаски
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Дерипаска, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину, через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО "Николаевский глиноземный завод", ООО "Глуховский карьер кварцитов", ЧАО "Хустский карьер", ЧАО "Жежеловский карьер", ООО "Гуардон Украина", ООО "Компания "Алюминий Украины", ООО "Сервисный центр "Металлург" и т.д.
В ведомстве подчеркнули, что компания олигарха осуществляет контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы РФ используют в войне против Украины. Также там напомнили, что ряд стран ввели санкции против Дерипаски.
"Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС относительно взыскания его активов в Украине в доход государства", - подчеркнули в Минюсте.
- В середине октября 2022 года Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.
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