Минюст США расследует кибератаку на систему судебных документов: подозревают РФ и Китай

Об этом 28 июля сообщил руководитель отдела национальной безопасности Министерства юстиции Мэтт Олсен, пишет Reuters.

Так, в результате взлома баз данных по судебным документам были обнаружены уязвимости, которые могли скомпрометировать очень важные засекреченные документы, хранящиеся в судах.

Информируя юридический комитет Палаты представителей США о расследовании "попытки скомпрометировать публичные судебные документы", Олсен намекнул на угрозу кибератак со стороны иностранных государств. Он сказал, что не может "говорить прямо о характере текущего расследования". Однако отметил, что его отдел сосредоточен на рисках кибератак со стороны иностранных государств, таких как Китай, Россия, Иран и КНДР.

Судебные органы США работают над модернизацией своей электронной системы управления делами и подачи документов, а также соответствующего онлайн-портала, который используется для доступа к записям.

В январе 2021 года, после взлома его электронной системы управления делами и файлов, Административный офис судов США заявил, что внедряет новые процедуры безопасности для защиты конфиденциальных или закрытых записей.

Тогдашние федеральные судебные органы отметили, что в результате излома были обнаружены уязвимые места, угрожающие скомпрометированием очень конфиденциальных непубличных документов, хранящихся в судах.

"Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность для нас, учитывая характер часто хранящейся в судах информации", - подчеркнул Олсен, добавив, что департамент плодотворно работает для расследования и решения этого вопроса.

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