Об этом заявил один из ведущих прокуроров министерства, передает "Голос Америки".

В своих показаниях Судебному комитету Сената Эндрю Адамс, возглавляющему целевую группу KleptoCapture Министерства юстиции по отслеживанию активов, заявил, что Конгресс должен разрешить прокурорам конфисковать активы, использованные для обхода санкций, а не только доходы от обхода санкций.

Адамс также сказал, что срок давности в отношении некоторых финансовых преступлений – таких как отмывание денег – должен быть удвоен до 10 лет, чтобы дать прокурорам "время проследить за деньгами".

Показания Адамса прозвучали в тот момент, когда Конгресс рассматривает законодательство, позволяющее направить доходы от конфискованных российских активов в помощь народу Украины.

Целевая группа была создана в марте, чтобы расширить возможности США по наказанию богатых россиян, которых Вашингтон обвиняет в том, что они разрешили президенту России Владимиру Путину развязать агрессивную войну в Украине.

С тех пор прокуроры получили ордера на арест двух яхт, принадлежащих попавшим под санкции россиянам и самолетов, принадлежащих миллиардеру Роману Абрамовичу, а также других активов.

Перед тем, как эти активы были ликвидированы, прокуроры должны получить ордер на безвозвратную конфискацию, которая часто происходит во время длительных судебных разбирательств.

Напомним, Бюро экономической безопасности нашло в Украине и хочет арестовать имущество российского олигарха Орлова

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