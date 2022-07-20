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Минюст США просит более широкие полномочия для ареста активов российских олигархов в пользу Украины

20 июля, 2022 среда
12:49
Экономика Минюст США

Министерство юстиции добивается от Конгресса более широких полномочий для ареста активов российских олигархов как средство давления на Москву

Об этом заявил один из ведущих прокуроров министерства, передает "Голос Америки".

В своих показаниях Судебному комитету Сената Эндрю Адамс, возглавляющему целевую группу KleptoCapture Министерства юстиции по отслеживанию активов, заявил, что Конгресс должен разрешить прокурорам конфисковать активы, использованные для обхода санкций, а не только доходы от обхода санкций.

Адамс также сказал, что срок давности в отношении некоторых финансовых преступлений – таких как отмывание денег – должен быть удвоен до 10 лет, чтобы дать прокурорам "время проследить за деньгами".

Показания Адамса прозвучали в тот момент, когда Конгресс рассматривает законодательство, позволяющее направить доходы от конфискованных российских активов в помощь народу Украины.

Целевая группа была создана в марте, чтобы расширить возможности США по наказанию богатых россиян, которых Вашингтон обвиняет в том, что они разрешили президенту России Владимиру Путину развязать агрессивную войну в Украине.

С тех пор прокуроры получили ордера на арест двух яхт, принадлежащих попавшим под санкции россиянам и самолетов, принадлежащих миллиардеру Роману Абрамовичу, а также других активов.

Перед тем, как эти активы были ликвидированы, прокуроры должны получить ордер на безвозвратную конфискацию, которая часто происходит во время длительных судебных разбирательств.

  • Напомним, Бюро экономической безопасности нашло в Украине и хочет арестовать имущество российского олигарха Орлова

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