Об этом информирует The Wall Street Journal .

"Корпорации находятся на передовой, часто видят эти нарушения в первую очередь", – говорит помощник генерального прокурора Мэтт Олсен.

Олсен рассказал, что этот шаг министерство юстиции добавляет 25 новых прокуроров в его отдел контрразведки и контроля за экспортом, чтобы помешать России уклоняться от санкций США.

Помощник генпрокурора добавил, что новые прокуроры будут работать с корпорациями для проведения расследований по поводу нарушения санкций и уклонения от экспортного контроля, а также будут инициировать уголовные производства против компаний в случае выявления нарушений.

Также отдел контрразведки нанимает юриста, консультирующего расследования, связанные с корпорациями.