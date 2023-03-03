Минюст США набирает десятки новых прокуроров, чтобы помешать РФ уклоняться от санкций
Администрация президента США Джо Байдена расширяет штат федеральных агентов, расследующих нарушение санкций и экспортного контроля против РФ
Об этом информирует The Wall Street Journal .
"Корпорации находятся на передовой, часто видят эти нарушения в первую очередь", – говорит помощник генерального прокурора Мэтт Олсен.
Олсен рассказал, что этот шаг министерство юстиции добавляет 25 новых прокуроров в его отдел контрразведки и контроля за экспортом, чтобы помешать России уклоняться от санкций США.
Также отдел контрразведки нанимает юриста, консультирующего расследования, связанные с корпорациями.
- 2 марта президент США Джо Байден известил американский Конгресс о том, что он продлевает на очередной годовой срок действие санкций против России.
- Поддержка Украины, санкции против России и климатическая безопасность станут основными темами во время визита в Вашингтон и встречи с президентом США Джо Байденом президентом Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
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